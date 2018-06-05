На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу

В Национальном музее Тувы в Кызыле открылась выставка, на которой представлены живопись и графика, а также художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представляются широкой публике впервые.

Отмечается, что среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры.

«Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны.

Выставка будет открыта до конца июня.

В прошлом году были опубликованы стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова про обезьяну и петуха.