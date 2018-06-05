Ещё
На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выставке в Туве впервые представили художественные работы Шойгу 

RT на русском 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В Национальном музее Тувы в Кызыле открылась выставка, на которой представлены живопись и графика, а также художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент культуры Минобороны, художественные работы Шойгу представляются широкой публике впервые.
Отмечается, что среди изделий из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры.
«Особого внимания заслуживают его работы, выполненные в жанрах графики и живописи», — отметили в Минобороны.
Выставка будет открыта до конца июня.
В прошлом году были опубликованы стихи министра иностранных дел России Сергея Лаврова про обезьяну и петуха.
RT на русском: последние новости
В Госдепе заявили об обсуждении с Россией ситуации в сирийском Манбидже Колокольцев проверил готовность Самары к ЧМ-2018 В Каракасе раскритиковали принятие ОАГ резолюции по Венесуэле
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине419
Россия возрождает «проклятье» флота США158
«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции36
«Антонов» ответил на планы РФ производить Ан-12482
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве90
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение