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Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию
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Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян проведет в рамках визита в РФ двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
"Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Давидом Тонояном, отправилась в Российскую Федерацию для участия в двусторонних встречах в Москве, а также в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее на сайте исполкома Содружества сообщалось, что заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в столице Республики Тыва Кызыле 6 июня. В проекте повестки дня встречи 24 вопроса. В частности, члены Совета намерены обсудить приоритеты военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, проведение Армейских международных игр «АрМИ — 2018» и совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность — 2018», развитие сотрудничества дружественных армий в области физподготовки и спорта.
На заседании будут также обсуждаться вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командно-штабного учения войск (сил) противовоздушной обороны «Чистое небо–2018», взаимодействия в области применения беспилотной авиации, развития сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания.
Главы оборонных ведомств рассмотрят проекты соглашений о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил стран СНГ, об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств — участников Содружества.
Кроме того, на встрече будут рассмотрены вопросы об Ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год, а также ряд организационных и финансовых вопросов, говорится на сайте исполнительного комитета СНГ.
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