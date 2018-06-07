Четверо детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, остаются в состоянии средней степени тяжести

МОСКВА , 7 июня. / ТАСС /. Четверо детей, находящихся на лечении в больнице после ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация» в Иркутске , остаются в состоянии средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава

1 июня в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Комсомолл» в Иркутске, в научно-развлекательном центре «Гравитация», во время демонстрации химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет с термическими ожогами первой и второй степеней.

"Четверо детей продолжают находиться на круглосуточном стационаре в ожоговом отделении Иркутской городской клинической больницы № 3. Их состояние детей стабильное, оценивается как средней степени тяжести. Еще двое из числа госпитализированных детей находятся на дневном стационаре, их состояние оценивается как легкой степени тяжести", — сообщили в пресс-службе министерства, напомнив, что два ребенка после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

В пресс-службе отметили, что руководством больницы по поручению министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко обеспечено совместное пребывание детей с родителями, с ними, в том числе, работает психолог, направленный из областной детской клинической больницы.

"Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, уход и заботу. Сроки лечения и пребывания в стационаре у всех детей разные. После выписки пациентам будет необходимо соблюдать все рекомендации и наблюдаться у врачей", — добавили в Минздраве.