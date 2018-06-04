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В США считают, что у российского Су-57 есть «козырь в рукаве»
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В США считают, что у российского Су-57 есть «козырь в рукаве» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В США считают, что российский самолет пятого поколения Су-57 в перспективе могут оснастить ядерными боеприпасами, пишет издание National Interest.
То, что Су-57 способен нести подобное оружие, отмечается в принятой администрацией Трампа новой ядерной доктрине США. Если это предположение соответствует действительности, он сможет вместе с еще одним российским самолетом — бомбардировщиком Су-34 — использовать ядерные вооружения средней дальности против целей, прикрытых мощной системой ПВО.
В Вашингтоне опасаются, что Россия стремится модернизировать арсенал нестратегического ядерного оружия, насчитывающий около двух тысяч единиц. Власти США, в свою очередь, мотивируют свои намерения разработать новые типы ядерных боеприпасов тем, что Москва якобы «понизила порог применения» атомной бомбы. При этом многие эксперты выражают сомнение в том, что Россия действительно приняла такое решение.
Тем не менее, тот факт, что Москва обладает большим арсеналом тактических ядерных боеприпасов, значительная часть которых может быть применена с воздуха, неоспорим, говорится в статье.
В настоящий момент главной российской платформой для ядерных ударов с воздуха остается Су-34, и такое положение, по всей вероятности, будет сохраняться в течение какого-то времени, заключает автор статьи.
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