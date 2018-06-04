Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю восемь раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС , 4 июня. / ТАСС /. Истребители НАТО , размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе восемь раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии Испании поднимались в воздух 29 и 31 мая, 1 и 3 июня для сопровождения российских самолетов. «Полеты совершались в группе и одиночно над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее», — сообщило литовское ведомство.

Истребители НАТО сопроводили российские Ан-26, Ту-204, Ту-134, Су-30, Су-24, Ил-20, Су-27, Ан-12. Полеты, по версии минобороны, совершались как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и в режиме полного молчания.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

1 июня в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты восемь раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, воздушную разведку вдоль российских границ вели 19 иностранных бортов.