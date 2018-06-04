В ЮЗАО состоится тренинг по актерскому мастерству

Центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает на тренинг по актерскому и ораторскому мастерству, который состоится в центре культуры и искусства «Меридиан» на Юго-Западе Москвы 6 июня в 17.30. Актер Игорь Афанасьев , который станет ведущим тренинга, расскажет ребятам, как развивать ассоциативное мышление, импровизировать и выполнять сценические этюды.

Он обучит действию в сценическом пространстве, ознакомит с импровизацией, художественным чтением стихов и прозы в различных образах, а также созданием сценария этюда. На тренинге будет интересно не только детям, мечтающим связать свою жизнь со сценой, но и остальным ребятам, так как участники будут развивать свои творческие навыки и избавятся от страха перед любыми публичными выступлениями, а специальные упражнения помогут снять психологические зажимы.

К слову, подобные занятия также пройдут 11, 18 и 25 июня в центре детского и юношеского телевидения.