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На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии военнослужащие российской военной базы обучаются военному делу по новым методикам
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На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии военнослужащие российской военной базы обучаются военному делу по новым методикам 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при этом будет уделяться подготовке командиров отделения, экипажа, расчета, взвода для умелого и эффективного применения вооружения боевых машин в современном бою, ведения разведки целей и выбора целей для поражения, исходя из важности.
На полигоне Дзарцеми российской военной базы в Южной Осетии более 1500 военнослужащих приступили к обучению по новым методикам.
В летнем периоде обучения упор будет сделан на поддержание постоянной боевой готовности соединения к выполнению поставленных задач. Особое внимание будет уделяться подготовке младших командиров –— командиров отделения, экипажа, расчета, взвода –— в умелом и эффективном применении вооружения боевых машин в современном бою, ведении разведки целей и выбора целей для поражения, исходя из важности.
Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием БЛА.
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