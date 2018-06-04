На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии военнослужащие российской военной базы обучаются военному делу по новым методикам

Особое внимание при этом будет уделяться подготовке командиров отделения, экипажа, расчета, взвода для умелого и эффективного применения вооружения боевых машин в современном бою, ведения разведки целей и выбора целей для поражения, исходя из важности.

На полигоне Дзарцеми российской военной базы в Южной Осетии более 1500 военнослужащих приступили к обучению по новым методикам.

В летнем периоде обучения упор будет сделан на поддержание постоянной боевой готовности соединения к выполнению поставленных задач. Особое внимание будет уделяться подготовке младших командиров –— командиров отделения, экипажа, расчета, взвода –— в умелом и эффективном применении вооружения боевых машин в современном бою, ведении разведки целей и выбора целей для поражения, исходя из важности.

Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием БЛА.