Польша готова щедро заплатить за ядерный Армагеддон на своей территории

Поляки намерены оплатить создание всей инфраструктуры: военных объектов, квартир для семей американских военнослужащих, школ и медучреждений. Кроме того, Польша готова разделить с американскими партнерами бремя расходов на оборону, обеспечивая «более гибкую» ротацию вооруженных сил США . И уже в начале мая началась переброска в Польшу из Техаса 1-й бронетанковой бригады, которая заменит размещенную на польской территории 2-ю бронетанковую бригаду. Перемещение проходит в рамках операции Atlantic Resolve с целью укрепления войск союзников США на восточном фланге, а также для проведения маневров Saber Strike, запланированных на 3 июня.

Военно-политическая преемственность (или садомазохизм) налицо, ведь прежний министр обороны Польши Антоний Мачеревич утверждал, что для успешной обороны польской территории постоянно необходимы, как минимум, две американские дивизии, то есть около 40 тысяч военнослужащих и 700 танков. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне встречи с действующим министром обороны Польши Мариушем Блащаком выразил заинтересованность в наращивании военного присутствия на польской территории.

Насколько интересы США в Европе нарушают региональный баланс безопасности, мы видим на примере Украины . Польша, которой никто не угрожает, судя по всему, может позволить себе дорогое самоубийство.

Старательный ландскнехт

В мировом рейтинге военной мощи 38-миллионная Польша занимает почетное 22-е место. В условиях, когда никто из соседей не угрожает (вокруг — только союзники), наличие 110 тысяч военнослужащих, более 1000 танков, 800 артиллерийских орудий, 240 ракетных установок, 130 ударных самолетов и вертолетов, двух корветов и четырех субмарин — бесполезная, но все же внушительная сила. И весьма неплохой результат для страны с населением в 38 миллионов человек.

Если не переживать за исключительные интересы США и не стремиться к военно-политическому господству альянса на Европейском континенте, существующей польской армии для обеспечения национальной безопасности более чем достаточно. Однако Варшава постоянно стремится к боевому совершенству и перевооружается на американские образцы. Так, польское правительство еще весной 2015 года одобрило приобретение зенитных ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены в 2022 году на сумму 7,5 миллиарда долларов. В Варшаве считают, что польская система ПВО-ПРО Wisla, включающая восемь батарей ЗРК средней дальности Patriot, оснащенных новейшей системой управления огнем IBCS и ракетами GEM-T и PAC-3 MSE, обеспечит Польше «безопасность перед любым врагом» и позволит «эффективно противодействовать российским системам „Искандер“.

Создается впечатление, что Варшава осознанно „вызывает огонь на себя“, а ведь Россия за последние сто лет не раз освобождала Польшу от иностранных захватчиков, и только во Второй мировой войне пожертвовала для этого сотнями тысяч своих солдат.

Если Варшава ищет сиюминутных геополитических выгод, назначая Москву противником по указке Вашингтона, то Patriot безопасность Польши скорее не укрепит, а уничтожит. Ведь существующие и перспективные системы ПВО-ПРО бессильны перед комплексом „Искандер-М“. Сверхзвуковая скорость делает ракету „Искандера“ невидимой для радаров противника, сбить ее Patriot не может. Ракета стартует по труднопрогнозируемой квазибаллистической кривой, потом летит как крылатая ракета, огибая местность, и выходит на цель с оптимального (непредсказуемого) направления. При этом используется широкий спектр боеголовок, включая ядерные. Возможно, поэтому в Кремле не считают Варшаву врагом или равным противником.

Американцы — не волшебники

Бронетанковые бригады США в Польше угрожают, прежде всего, Варшаве. В случае широкомасштабного военного конфликта в Восточной Европе будут задействованы вполне прозрачные алгоритмы — у своих границ Россия всегда окажется сильнее незваных гостей из-за океана, и ей необходимо решать проблему в очень сжатые сроки, чтобы не перегружать экономику. Логичным видится ответный (ракетный) удар.

Дислоцированные в Германии, Польше и ряде других стран войска США придется отсечь от тылового обеспечения, то есть аэродромы, склады боеприпасов, базы горючего, системы ПВО и связи на польской территории пострадают в первую очередь. Без связи, боекомплекта и горючего бронетанковая бригада превратится в хлам за одни сутки.

Испанию, Возможно, транспортные самолеты и корабли Пентагона оперативно перебросят подкрепление в Грецию Францию , но этим войскам еще много суток придется ползти по неприспособленным для танков Abrams и гаубиц Paladin европейским дорогам до условной линии Восточного фронта, вблизи которого самолеты НАТО будут сбивать десятками и сотнями. Американские корабли не смогут выгрузить новые танки в порту Гданьска — их торпедируют на дальних подступах (да и порта уже не будет). Кстати, минувшей осенью в Польше и без войны — при перевозке по железной дороге — были повреждены 10 из 37 танков армии США.

И если в этом сугубо гипотетическом военном конфликте Вашингтон продолжит маниакально, день за днем уничтожать европейцев, у российского атомного подводного крейсера » Юрий Долгорукий " и других носителей стратегической ядерной триады очень длинные «руки». Кому-то же «подмигнули» на днях в одном залпе четыре МБР «Булава». Последнее к Варшаве не относится.

России нужен мир, но ей не нужен мир, в котором не будет России.