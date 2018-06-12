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За две недели продано больше 1 миллиона копий Detroit: Become Human
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За две недели продано больше 1 миллиона копий Detroit: Become Human 

GameGuru 33 минуты назад
Фото: GameGuru
Detroit: Become Human за две недели разошлась по миру тиражом свыше 1 миллиона копий. Последнее интерактивное кино от Quantic Dream и Дэвида Кейджа показало лучший старт среди всех игр французского разработчика.
Для сравнения, генеральный директор студии Гийом де Фондомье рассказал о Heavy Rain, которая достигла отметки в 1 миллион проданных копий за пять недель после релиза. Спустя восемь лет, с учетом выпуска Heavy Rain на PS4, игру приобрели более 5.5 миллиона раз.
Также Гийом де Фондомье рассказал о будущем студии. Detroit: Become Human стала третьей игрой, выпущенной эксклюзивно для PlayStation и прямо сейчас разработчики планируют обновить договор с Sony и приступить к следующему проекту.
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