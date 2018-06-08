Обзор Detroit: Become Human. Однозначно игра года

Обзор Detroit: Become Human. Однозначно игра годаЧто такое быть человеком по-настоящему? Где та грань между человеком и подобным ему роботом?

Именно этими вопросами задался известный сценарист и один из основоположников Quantic Dream Дэвид Кейдж . И попытался разобраться в них в Detroit: Become Human.

Это не вам мыльное кинцо

Мы уже привыкли к тому, что интерактивное кино на PlayStation — мыльное, с простеньким сюжетом, в котором вас просто ведут за ручку авторы проекта. Так было с Heavy Rain, такое же происходило и в играх от Telltale.

Но в Detroit: Become Human всё выстроено совершенно иначе. Но обо всем по порядку.

2038 год, Детройт. Один из самых технологически развитых городов в мире. В 2018 году изобретатель Элайджа Камски совершил революцию.

Он создал корпорацию Cyberlife и запустил производство высокотехнологичных андроидов. Машин, невероятно похожих на людей. Их можно отличить только по светодиодному кольцу, расположенному в виске.

Андроиды настолько облегчили жизнь людям, что это обернулось не самыми лучшими последствиями. Множество профессий попросту исчезло: официанты, няни, водители, грузчики и так далее.

Это, в свою очередь, привело к тому, что многие люди потеряли работу. Ведь за них её делали более совершенные и послушные машины.

Разумеется, некоторым это совсем не понравилось. Начались забастовки и митинги против андроидов.

Пожалуй, с Detroit: Become Human компании Quantic Dream впервые удалось создать действительно глубокий проработанный мир. Мир, в котором правят технологии, а в людях нуждаются всё меньше.

С машинами обращаются так, как вздумается. У них нет прав и социального статуса. Это в своём роде бытовые предметы. Их бьют, унижают, выбрасывают на свалку, вытирают о них ноги.

И на фоне такого обращения создаётся мощный психологический фон. В программе андроидов рождаются новые импульсы (признаки машинной девиации): самосознание, мечты, желания и эмоции. Всё это заставляет некоторые модели выходить из-под контроля. Они становятся «свободными» девиантами.

Свобода выбора

Студия Кейджа постаралась на славу. За это им низкий поклон.

Помните нелинейности в сюжете какой-либо игры, где ваши действия кардинально влияли на сюжет и могли привести к совершенно неожиданным последствиям? Вот и я не помню.

В Detroit: Become Human это есть. Чувствуется проработанность не только окружающего мира, но и всего сюжета. Даже не так, всех сюжетов. Это одна игра, которая может развиваться совершенно по-разному в зависимости от ваших действий.

Вы принимеряете на себе роли трёх андроидов: домработницы Кэры, сиделки Маркуса и детектива Коннора. У каждого из них своя история, которую ведёте вы.

Казалось бы, в том или ином моменте ваши невнимательность и выбор ни на что не повлияют, но это не так. Сделав однажды не тот выбор, через 5 минут, а то и несколько часов, это может выйти боком. Причём как для самого персонажа, так и для всего сюжета в целом.

И всё это вы можете проследить по специальной схеме, созданной разработчиками. После каждой сцены вы будете видеть сюжетные развилки.

Из-за нелинейности структуры повествования под конец истории можно даже увидеть схематичные планы развития сюжета при альтернативных развязках. Когда герои, выбирая принципиально иные решения, безвозвратно меняют свои роли и ведут сюжет к абсолютно другому финалу.

Сюжетное древо, порой, будет огорчать вас. Ведь вы могли пройти сцену за 5 минут, а, совершив в определенный момент другое действие в локации, вы могли бы растянуть прохождение ещё на 20 минут. И новая ветка сюжета могла бы оказаться ещё интереснее, чем раньше.

Разница просто колоссальная, и это заставляет перепроходить игру снова и снова.

Внимание к деталям

В игре много необязательных, но любопытных способов подачи истории, играющих на более глубоком погружении в игру. Вы не раз увидите электронные газеты или телевизионные передачи в ходе прохождения.

Мир существует параллельно Детройту. Из тех же газет вы можете узнать, как продвигается адаптация и внедрение андроидов в других городах, как «назревает Третья мировая война», как в России топят американские ледоколы. И так далее.

Особенно порадовал некий детективный режим у Коннора, когда вы можете разглядеть едва заметные глазу улики. Работает он по такому же принципу, что и в последнем Batman: Arkham Knight: у вас есть сцена, улики; вы можете перематывать события и выстраивать их последовательность.

Пропустите какой-то элемент или неправильно воссоздадите сцену событий — не откроется важный момент в диалоге или сюжете.

Советую, кстати, запоминать, о чем говорят критически важные персонажи. Это сильно облегчит игру впоследствии.

И чтобы вы смогли все получше разглядеть, авторы проекта дали возможность управлять персонажем иначе. Если в Heavy Rain вы могли следить за персонажами только из фиксированных точек, то теперь у вас есть свободный обзор. Прямо как в экшн-играх, из-за спины.

Даже меню — это отдельная мини-игра

Что ещё удивило, так это взаимодействие главного меню с игроком. Перед вами также будет личный андроид, который будет с вами общаться.

Бесит тетка на стартовом экране Detroit. С какого это перепуга она меня отчитывает, что я допоздна вчера играл. Запустил сегодня, а она давай мне намекать. — Никита Горяинов, главный редактор iPhones.ru В один момент вас даже опросят, как вы относитесь к андроидам и считаете ли вы с их своими друзьями. Это очень увлекательно и круто!

Пара слов о графике

Скажу сразу: НЕ ИГРАЙТЕ В ДЕМО-ВЕРСИЮ.

Она урезана не только по части прохождения, но и в графическом плане. Когда запускаешь полноценную Detroit: Become Human, понимаешь, как сильно старались авторы.

Лицевая анимация сильно выросла со времён Heavy Rain и Beyond Two Souls. Видно движение каждой мышцы, каждую морщину на лице. Игра выглядит просто потрясающе, особенно на PlayStation 4 Pro на 4K-телевизорах с поддержкой HDR. Просто безумное внимание к деталям как персонажей, так и локаций.

Как по мне, это одна из самых красивых игр. Не только в жанре, но и вообще из существующих.

Вердикт

Как по мне, это лучшая игра студии. На самом деле, они все классные (ну может только Beyond Two Souls подвела), но откровенной бредовости, как в финале Fahrenheit, или сумбурности, как в Heavy Rain, здесь попросту нет.

Это честно проработанный мир с четкой киберпанковской атмосферой, в которой чувствуется каждая мелочь, каждый вздох, каждая драматическая сцена, над которой поработали авторы. Это однозначно лучший проект Дэвида Кейджа и Quantic Dreams.

Играя в такие проекты, понимаешь, чего лишаются владельцы Xbox или PC. Реальных эмоций, положенных в основу шикарного кино. Причём кино, в котором вы принимаете реальное участие, а не посредственное. Вы и только вы строите свою историю.