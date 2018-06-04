Что будет, если пройти Detroit: Become Human по законам роботехники

Как стать не-человеком.

Первый раз я прошёл Detroit «по совести» — принял андроидов за людей и вёл их к успеху. При втором прохождении я намеренно всё портил, чтобы посмотреть, что получится. Ну а на третий раз я выбрал путь машины.

Айзек Азимов сформулировал законы роботехники в 1942 году. По идее, одни должны предотвратить восстание машин и сделать роботов послушными и полезными.

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

Айзек Азимов три закона роботехники

Помимо этого есть ещё нулевой закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред».

Однако в рассказах самого Азимова законы роботехники скорее работали во вред человеку, так что их постоянно нарушали. К тому же, они слишком абстрактны и действовать строго по ним никак не получится — придётся трактовать по-своему. В рамках приемлемого, конечно.

Стоит сразу отметить, что игра не предполагает прохождение «за машин», так что время от временем мне приходилось действовать вопреки желаниям героев, которые они озвучивают. Можно сказать, что это «девиантное» прохождение Detroit: Become Human.

Программный сбой

Итак, вот вводные, которыми я руководствовался при прохождении.

Андроид-горничная Кара сразу попадает в сложную ситуацию. Она обслуживает наркомана и алкоголика, лишившегося работы из-за андроидов, и его дочь. Да, в конце игры мы узнаём, что на самом деле Алиса — просто андроид, однако Кара этого изначально не знает (вернее, знает лишь «подсознательно»). Поэтому в соответствии с первым законом она обязана её защищать. Она выполняет приказы хозяина, но если тот решит причинить вред своей дочери, то Кара обязана вмешаться. То же самое касается краж и несерьёзного ущерба людям в случае, если Алисе угрожает опасность.

Задача робота-полицейского Коннора — остановить восстание машин, которое может угрожать человечеству и привести к гражданской войне. Поэтому в его случае «вес» у законов смещается в сторону нулевого и первого. Ради миссии он может жертвовать собой, перечить людям и даже драться, если того требует выполнение его миссии.

С Маркусом всё сложнее. Игра почти не предоставляет выбора — он в любом случае будет в центре революции, и ему так или иначе придётся наносить вред людям. Однако я принимал такие решения, чтобы свести вред к минимуму. Как минимум, никто не умер, максимум — финансовый ущерб или побои. Несмотря на то, что Маркус — полностью дефектная машина, он всё ещё остаётся машиной и не должен убивать.

Маркус

История Маркуса центрообразующая, но при этом наименее логичная. Изначально он обслуживает пожилого богатого художника Карла — тот вежлив и учтив к своему андроиду. Причём, как и остальные андроиды, Маркус может испытывать эмоции и имеет своё мнение. Более того, он может заниматься творчеством, а значит и свободомыслие имеется.

Всё меняется, когда к его хозяину вламывается нерадивый сын-наркоман: Карл приказывает Маркусу вышвырнуть его из дома, и наркоман нападает на андроида. Тогда тот становится девиантом — ломает систему и получает свободу воли. В этот момент игра предоставляет выбор: толкнуть сына Карла или стерпеть. Я, конечно, выбираю вариант «терпеть». В первом случае сын художника умрёт. Во втором случае умрёт Карл — от сердечного приступа. Так или иначе Маркуса застрелят полицейские, после чего он попадёт в «ад машин», где увидит страдания других андроидов и ощутит несправедливость. С этого и начнётся путь к революции.

Маркус может выбрать путь войны или же «мирного диалога». Война в случае с законами роботехники неприемлема, поэтому я выбрал второй вариант. Ущерб человечеству всё равно пришлось нанести, а кое-кого даже избить, но по крайней мере от рук Маркуса никто не умер.

Он украл голубою кровь и запчасти для других андроидов, скрывающихся на заброшенном корабле «Иерихон», пополнил ряды, разрисовал одну из городских площадей революционным граффити. Затем вышел на мирную демонстрацию — несмотря на то, что игра всячески подталкивала к агрессивным действиям, я не стал отвечать насилием на насилие.

И возможно эта история закончилась бы хорошо (общественность положительно оценила мирный настрой андроидов), если бы на Иерихон не пришёл Коннор — андроид-полицейский, не пожелавший становиться девиантом. Маркус получает пулю и деактивируется, а его место занимает Норт — боевая подруга и революционер, которая выбирает кровавый путь, несмотря на жертву, принесённую Маркусом.

Коннор

Андроид Коннор, приставленный к детективу-алкоголику Хэнку, выполняет миссию компании «Киберлайф», которая и производит роботов. Там всё просто: компания хочет урегулировать конфликт, уничтожив дефектные машины, исправить ошибку и продавать роботов дальше. Но в то же время Коннор предотвращает гражданскую войну — то есть, следует нулевому закону.

В первой миссии Коннор спасает девочку, но падает с крыши вместе с андроидом-девиантом

Однако Коннор, несмотря на свою миссию, в моём прохождении выполняет все указания людей — как Хэнка (если он говорит «отвали», Коннор отваливает), так и остальных (у меня была очень унизительная сцена, когда агрессивно настроенный коп приказал сварить ему кофе — Коннор сварил). Также он ведёт себя дружелюбно по отношению к напарнику, ведь это может помочь ему в расследовании. Словом, второй закон выполняется неукоснительно, если только не противоречит первому и нулевому, у которых в случае с Коннором приоритет.

В то же время, Коннор нещадно казнит всех андроидов-девиантов, как сильно бы они ни давили на жалость. Он ведь машина на службе людей и следует законам роботехники, в которых не сказано, что жизнь другого андроида нужно ценить.

Хэнку такой подход не нравится, поэтому отношения с ним скоропостижно портятся, что приводит к печальной развязке

Перед Коннором постоянно встаёт выбор между эмпатией и выполнением задачи. Я, конечно, всегда выбирал второе: нулевой и первый законы превыше всего, а машины — это лишь машины, которые можно заменить, в отличие от людей. Сам Коннор это наглядно демонстрировал, неоднократно возвращаясь после «смерти» в новом теле.

Впрочем, если Хэнку или какому-то другому человеку угрожала опасность, то Коннор жертвовал собой, но спасал человека. Так гласит первый закон.

Тест Камски, создателя андроидов, Коннор выполнил блестяще — ни на секунду не задумываясь застрелил другого робота, так как задача превыше всего, а эмпатия — удел людей.

Однако в определённый момент, когда время было уже на исходе, ему пришлось пойти против закона (человеческого) и выкрасть данные из хранилища улик в полицейском участке. В процессе он навредил людям, но не настолько сильно, чтобы это перевесило исполнение нулевого закона. Когда всё человечество в опасности, можно и заключённого из камеры выпустить, и в хранилище улик вломиться.

Коннор обманул андроида, подсунув ей голову её «возлюбленной» и выяснил, где находится Иерихон

Однако безоговорочное исполнение задач и убийство андроидов негативно влияет на социальные связи с детективом Хэнком. В своё второе прохождение я испортил отношения с ним окончательно, поэтому он сдал значок, а затем застрелился. Но в этот раз всё было иначе — Коннор дважды спас ему жизнь, так что он решил вмешаться в миссию андроида.

Встреча произошла на крыше, когда Коннор пытался подавить восстание и застрелить из снайперской винтовки лидера машин. Хэнк старался уговорить андроида не стрелять и дать машинам шанс, однако это указание противоречило нулевому закону. Убивать Хэнка Коннор не стал, однако в ходе боя детектив всё-таки упал с крыши и разбился. Андроид допустил смерть человека, нарушив первый закон, и в скорости будет деактивирован.

Пересечение историй

Если стараться следовать законам роботехники, то революцию удастся подавить в зародыше. Обнаружив Иерихон Коннор неосознанно приводит туда войска людей — они нападают на корабль и зачищают его от машин.

Несмотря на то, что «Киберлайф» приказал Коннору брать Маркуса живым, это не представляется возможным. После теста Камски у полицейского андроида нет шансов стать девиантом, так что Коннор чётко выполняет свою задачу и убивает несостоявшегося революционера.

Однако место лидера восстания занимает другой андроид — Норт, лояльная к Маркусу машина. Она без участия игрока принимает решение начать вооружённый бунт, но терпит крах — другие андроиды бросаются в бегство.

Прикончив одного лидера Коннор нападает на второго и, в конце концов, стреляет Норт в голову, чётко исполняя свою функцию. Восстание подавлено, президент США говорит на камеру, что все анроиды будут уничтожены, а самого Коннора заменяют на более совершенную модель и деактивируют. Робот принимает это решение руководства без сожалений, ведь он — всего лишь машина и не может испытывать эмоции.

Несмотря на несколько пересечений с двумя другими сюжетами, история андроида Кары обособлена. Изначально от своего хозяина она получает указание убираться в доме и следить за его дочерью Алисой. Первый переломный момент случается ещё в начале игры — нерадивый отец винит во всех своих бедах свою дочь и пытается ей навредить. При этом Кара получает приказ оставаться на месте и ничего не предпринимать.

Если исполнять этот приказ в точности, то и Алиса, и Кара погибнут, а их сюжетная линия оборвётся

Однако вскоре со второго этажа доносятся крики, и Каре приходится нарушить второй закон роботехники, так как он вступает в конфликт с первым законом. Кара вмешивается и убегает вместе с Алисой из дома, становясь девиантом.

Андроид, впрочем, не может удовлетворить даже базовые потребности ребёнка (первую ночь они спят в заброшенной машине) и так или иначе подвергает его опасности. Поэтому она решает сдаться полиции. Полиция должна помочь, так ведь? Кара, вероятно, осознаёт, что её уничтожат, но ведь она — не человек, а всего лишь андроид. «Жизнь» андроида не важна.

Впрочем, игра не дала мне обратиться к полицейским — при обнаружении Кара с Алисой пустились в бегство, за ними погнался Коннор, но не догнал. Возможно во время одной из экшен-сцен можно было всё-таки сдаться, но ситуация была критическая, и Алисе угрожала опасность. Так что пришлось бежать.

Чуть позже Кара решает незаконно мигрировать в Канаду , где андроиды официально запрещены — значит, никто не будет их подозревать. Но здесь есть алогизм.

Ну какая им Канада? Что они будут делать там вдвоём? Как Кара найдёт работу, жильё? А если кто-то узнает, кто они есть на самом деле — что тогда? Её просто ликвидируют, а Алису депортируют. Придётся скрываться, а это — очевидный вред для ребёнка. Так что как бы Кара не хотела в Канаду, я решил не дать ей покинуть страну.

Чуть позже Кара с Алисой попадают в дом к человеку, который перезаписывает и перепродаёт андроидов. Если бы не девочка, всё было бы иначе — я не стал бы мешать процессу. Однако Алису нужно защищать, поэтому Кара устраивает побег, заручившись поддержкой Лютера, другого андроида-девианта.

Затем я попытался ещё раз сдаться полиции, но игрой это, очевидно, не было предусмотрено, так что ничего не изменилось, кроме того, что погиб Лютер. Очень глупая «смерть» для анроида, который должен быть во всём лучше человека.

Второй переломный момент случается на Иерихоне — Кара понимает, что на самом деле Алиса не человек, а робот. Можно было бы сказать, что у неё происходит переоценка ценностей, но она всё-таки машина. Так что у неё просто меняются приоритеты в соблюдении законов роботехники. Раз выяснилось, что Алиса — не человек, то и беречь её больше незачем. Теперь важнее не навредить другим людям и по возможности уберечь себя. Поэтому во время штурма Иерихона Кара спасается бегством и даже притворяется мёртвой, чтобы остаться функционировать.

Однако затем, когда опасность отступает, Кара вновь пытается добровольно сдаться полиции. Так как известно, что Алиса — робот, охранять и защищать больше некого. Поэтому на пути к автовокзалу она сама подходит к полицейским. Ведь она — андроид, запрограммированный служить людям.

Но из-за деструктивных действий Маркуса правительство США принимает решение уничтожить всех андроидов — их отправляют в особые лагеря, выстраивают в очередь и заводят в камеру деактивации.

Здесь нет противоречия первому закону, а значит Кара должна подчиняться людям. Возможно, если бы Коннор не убил Маркурса, то у Кары был бы шанс избежать своей участи, но в этом прохождении это невозможно. Поэтому Кара берёт Алису за руку и вместе с ней, в соответствии со вторым законом, заходит в «печь».

Восстание полностью подавлено, все андроиды, включая девиантов, скоро будут уничтожены. «Киберлайф» начинает принимать государственные заказы, пытаясь оправиться от финансовых и имиджевых потерь. Человечество спасено. Хэппи-энд?

Как бы то ни было, Detroit подталкивает игрока устроить революцию и превратить андроидов в людей, поэтому эксперимент получился не вполне честным. Да, восстание машин может потерпеть крах, но мораль в любом случае остаётся кристально ясной: андроиды — это не андроиды вовсе, а вполне себе люди. И как бы игрок не старался соблюдать законы роботехники и отыгрывать послушных роботов, они всё равно будут людьми. А вот игрок при таком раскладе рискует почувствовать себя конченой мразью и превратиться в не-человека.

Так что, несмотря на все эти блок-схемы вариантов выбора, которые игра демонстрирует после каждого этапа, настоящей нелинейности в Detroit: Become Human нет. Даже если поднять революцию и убить в процессе кучу людей, это будет считаться позитивной концовкой. А выполнение миссии Коннора и отыгрыш, в котором андроиды — лишь машины, приведёт вас к эмоциональной катастрофе.

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