Учения ОДКБ «Взаимодействие-2018»пройдут в октябре в Кыргызстане

Совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2018» состоится в октябре в Кыргызстане , сообщает РИА «Новости» со ссылкой Центральный военный округ (ЦВО).

Беларуси, «Делегация Центрального военного округа прибыла в Бишкек для участия в переговорах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военные делегации шести стран — Армении Казахстана , Кыргызстана, России Таджикистана — обсудят предстоящее учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018». Маневры пройдут на полигоне вооруженных сил Кыргызской республики в октябре этого года в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018», — говорится в сообщении.

В частности, во время переговоров будет проработан замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов и вопросы доставки личного состава и военной техники в Киргизию.

Напомним, в мае В Казахстане завершилась активная фаза учений «Кобальт-2018», на которых военные стран ОДКБ отработали совместные действия коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

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