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Учения ОДКБ «Взаимодействие-2018»пройдут в октябре в Кыргызстане
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Учения ОДКБ «Взаимодействие-2018»пройдут в октябре в Кыргызстане 

Мир24 2 часа назад
Совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2018» состоится в октябре в Кыргызстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой Центральный военный округ (ЦВО).
«Делегация Центрального военного округа прибыла в Бишкек для участия в переговорах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военные делегации шести стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана — обсудят предстоящее учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2018». Маневры пройдут на полигоне вооруженных сил Кыргызской республики в октябре этого года в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018», — говорится в сообщении.
В частности, во время переговоров будет проработан замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов и вопросы доставки личного состава и военной техники в Киргизию.
Напомним, в мае В Казахстане завершилась активная фаза учений «Кобальт-2018», на которых военные стран ОДКБ отработали совместные действия коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований.
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