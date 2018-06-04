Совместное учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018» состоится в октябре в Киргизии 

Военные делегации шести стран –— Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана –— обсудят в Бишкеке замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов, вопросы доставки личного состава и военной техники.
Делегация Центрального военного округа прибыла в Бишкек для участия в переговорах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Военные делегации шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана — обсудят предстоящее учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие — 2018». Маневры пройдут на полигоне Вооруженных сил Киргизской Республики в октябре этого года в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2018». В частности, во время переговоров будет проработан замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов и вопросы доставки личного состава и военной техники в Киргизию.
Планируется, что Россию на учениях будет представлять Центральный военный округ.
Ранее командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что до конца 2018 года ЦВО предстоят пять международных учениях как на территории России, так и за ее пределами — «Мирная миссия — 2018», «Рубеж — 2018», «Иссык-Куль-Антитеррор — 2018», «Взаимодействие — 2018» и «Нерушимое братство — 2018».