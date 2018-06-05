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Период перехода на электронные ПТС вновь продлён
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Период перехода на электронные ПТС вновь продлён 

Quto.ru 22 минуты назад
Фото: Quto.ru
На коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение о продлении переходного периода по введению электронных паспортов транспортных средств. Об этом сообщает «Российская Газета».
Срок выдачи бумажных ПТС продлён до 1 ноября 2019 года во всех странах ЕАЭС. Однако в России переход на электронные паспорта транспортных средств будет проходить по ранее намеченному графику в связи с высокой степенью готовности системы. Стартует процесс с июля 2018 года. Некоторые изготовители автомобилей начнут получать ЭПТС ещё раньше, в текущем месяце.
В течение переходного периода производители оформили в тестовом режиме более 18 тысяч электронных паспортов. В единый реестр организаций-изготовителей, уполномоченных на оформление электронных паспортов, включены 292 организации.
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По данным источника, на днях стало известно о достижении договорённости о механизме обмена информацией между Российским союзом автостраховщиков и АО «Электронный паспорт». Это позволит автостраховщикам получать всю необходимую информацию для оформления полисов. В настоящее время нерешённой остаётся всего одна проблема, связанная с предоставлением данных автовладельца в электронный ПТС — многие сведения не являются обязательными. В июне в законодательство будут внесены соответствующие поправки.
Электронный паспорт, в отличие от бумажного документа, помимо идентификационных данных транспортного средства будет содержать массу другой информации — технические данные, пробег, данные о страховании, техосмотре, о внесении изменений в конструкцию и так далее. По сути в нём будет содержаться полная история каждой отдельно взятой единицы транспорта.
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