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Экологические занятия для детей организуют специалисты парка «Кузьминки-Люблино» в ЮВАО
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Экологические занятия для детей организуют специалисты парка «Кузьминки-Люблино» в ЮВАО 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Новый сезон экологических уроков запустили специалисты парка «Кузьминки-Люблино» для детей от пяти до 12 лет. В рамках «Зеленой школы мельника Кузьмы» мастер-классы, лекции и прогулки для детей организуют в вольерном комплексе, дендросаду и новом экоклассе. Посетить занятия можно бесплатно. Обновленную программу «зеленой школы» представили сотрудники Мосприроды.
— Бесплатные занятия будут радовать детей от 5 до 12 лет все лето по будням, кроме понедельников и Дня России, 12 июня, — пояснила пресс-секретарь Мария Антонова.
Начать заниматься в школе можно с любого занятия. Продуман досуг и для взрослых, ожидающих своих детей. Они смогут изучить растения дендросада и книги «лесной библиотеки».
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