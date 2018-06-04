Экологические занятия для детей организуют специалисты парка «Кузьминки-Люблино» в ЮВАО

Новый сезон экологических уроков запустили специалисты парка «Кузьминки-Люблино» для детей от пяти до 12 лет. В рамках «Зеленой школы мельника Кузьмы» мастер-классы, лекции и прогулки для детей организуют в вольерном комплексе, дендросаду и новом экоклассе. Посетить занятия можно бесплатно. Обновленную программу «зеленой школы» представили сотрудники Мосприроды.

— Бесплатные занятия будут радовать детей от 5 до 12 лет все лето по будням, кроме понедельников и Дня России , 12 июня, — пояснила пресс-секретарь Мария Антонова

Начать заниматься в школе можно с любого занятия. Продуман досуг и для взрослых, ожидающих своих детей. Они смогут изучить растения дендросада и книги «лесной библиотеки».