Южные операторы начали продавать туры на Крымский мост

Симферополя и Предлагать такие поездки в Крыму начали с середины мая. Выезд организован из Ялты, Феодосии, Севастополя Керчи . Туры однодневные и двухдневные.

В программе двухдневного тура — посещение архитектурных и исторических памятников самого древнего города России — Керчи, проезд по Крымскому мосту, экскурсия на известный таманский винзавод, посещение дома-музея М. Ю. Лермонтова. Стоимость путешествия с учетом размещения на базе отдыха — от четырех тысяч рублей с человека.

— Несомненно, одна из фишек таких экскурсионных маршрутов — это Крымский мост, его долго ждали, всей страной следили за строительством. Интерес к таким турам проявляют как жители Кубани, так и Крыма. Думаю, что крымчанам интересно посмотреть не только Тамань, но и Анапу , поэтому стоит и этот город включить в маршрут, — говорит председатель Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский

Кстати, некоторые крымские туроператоры предлагают однодневные туры без посещения Тамани, только с экскурсией по туробъектам Керчи и проездом по мосту. Их стоимость — 1100 рублей с человека.

Туры начинают пользоваться спросом и среди коллективов крымских организаций.

— Недавно одно из крупнейших автотранспортных предприятий полуострова организовало экскурсию по Керчи и Крымскому мосту для своих сотрудников. Уже было несколько корпоративных поездок, очень понравившихся туристам: люди испытывают непередаваемые эмоции при виде моста, — говорит индивидуальный предприниматель, организатор путешествия Татьяна Бочкарева

Приезжают посмотреть на мост и памятники Керчи и жители Анапы.

Как рассказала «РГ» менеджер местного турагентства Александра, интерес к мосту со стороны жителей города огромный, экскурсии с посещением достопримечательностей Керчи проводят два раза в неделю. Стоимость поездки по маршруту Анапа — Тамань — Керчь — 1200 рублей.

— На ближайшую поездку, через три дня, мест в автобусе уже нет, есть только на воскресенье. Можете успеть забронировать, но долго не думайте, а то желающих хватает, — уверяет Александра.

В турагентстве Краснодара сообщили, что специально посмотреть мост не возят, но ближайший трехдневный тур в Крым запланирован на 10 июня. Стоимость поездки — от девяти тысяч рублей с человека.

По прогнозам экспертов, благодаря Крымскому мосту турпоток в Керчь увеличится в несколько раз.

— С открытием Крымского моста туристический поток в город вырос, в настоящее время одним из самых востребованных является Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, который принимает ежедневно до 24 экскурсионных групп, что соответствовало в прошлом году пику сезона — июлю, — рассказала «РГ» генеральный директор ГБУ РК «Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

Туапсе, По ее словам, основная масса посетителей из Краснодарского края — Анапы, Новороссийска Темрюка , Тамани и Геленджика . Подтверждают эту информацию и местные экскурсоводы. Некоторые вынуждены убирать Аджимушкайские каменоломни из программы, потому что на выходных туда уже не попасть.

Кстати

По данным «Библиоглобуса», количество заявок на туры в Крым после открытия Крымского моста выросло на 36 процентов, количество реализованных туров — на 12 процентов. При этом спрос на размещение на базах отдыха увеличился в 2,5 раза.