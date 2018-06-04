Боевые вертолеты начали тренироваться к ЧМ-2018 над центром Волгограда

В небе над Волгоградом сегодня, 4 июня, с самого утра кружат военные вертолеты. Горожане в социальных сетях размещают фотографии машин военной авиации. Всего на пару часов вертолеты, леьтающие в паре, успели сделать над центром города больше семи кругов.

По словам воолгоградцев, впервые они заметили вертолеты над Волгоградом в середине прошлой недели.

— Каждый день, кроме выходных, летают по два вертолета, — сообщают жители Волгограда. — Неспеша они кружат над Центральным районом, а потом уходят в неизвестном направлении.

В пресс-службе Южного военного округа спешат усопокить горожан. Бояться волгоградцам нечего. Над городом проводятся учеюные полеты.

— В Южом военном округе стартовал новый учебный период, — сообщили V1.ru военные. — Идет плановая подготовка экипажей.

Видеть военные вертолеты над Волгоградом горожане будут на протяжении еще достаточно долгого времени, пока не будут отработаны все учебные задачи.