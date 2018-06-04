У нас огромное количество наработок: эксперт рассказал, какую ступень ракеты лучше делать возвратной

По мнению эксперта, лучше делать возвращаемой именно третью ступень ракеты.

Он отметил, что американцы считают, что лучше всего делать возвращаемой именно первую ступень, однако, по мнению Леонкова, такой лучше делать третью ступень.

«Как раз по этой третьей ступени у нас огромное количество наработок, начиная еще с планирующего космического аппарата, который делал авиаконструктор Цыбин по заданию Сергея Павловича Королева . При таком режиме возврата можно эту третью ступень использовать несколько раз. Если ФПИ говорит, что они рассчитывают использовать эту ступень в количестве 50 раз, то в принципе такой запуск себя оправдает и удешевит запуски», — рассказал Леонков.