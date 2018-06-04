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У нас огромное количество наработок: эксперт рассказал, какую ступень ракеты лучше делать возвратной
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У нас огромное количество наработок: эксперт рассказал, какую ступень ракеты лучше делать возвратной 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта, лучше делать возвращаемой именно третью ступень ракеты.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью радио «Звезда» прокомментировал разработку Россией возвращаемой ракеты.
Он отметил, что американцы считают, что лучше всего делать возвращаемой именно первую ступень, однако, по мнению Леонкова, такой лучше делать третью ступень.
«Как раз по этой третьей ступени у нас огромное количество наработок, начиная еще с планирующего космического аппарата, который делал авиаконструктор Цыбин по заданию Сергея Павловича Королева. При таком режиме возврата можно эту третью ступень использовать несколько раз. Если ФПИ говорит, что они рассчитывают использовать эту ступень в количестве 50 раз, то в принципе такой запуск себя оправдает и удешевит запуски», — рассказал Леонков.
Ранее сообщалось, что работы над созданием многоразовой ракеты будут вестись совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией. Предпроектные работы уже завершены — в качестве основы взят проект многоразового ускорителя «Байкал».
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