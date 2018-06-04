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ВВС Тайваня потеряли связь с истребителем F-16 в ходе учений, сообщили СМИ
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ВВС Тайваня потеряли связь с истребителем F-16 в ходе учений, сообщили СМИ 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ВВС ТАЙВАНЯ ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ С ОДНИМ ИЗ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ F-16 ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНЫХ ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ — СМИ
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