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Стойленский ГОК организовал праздник в День защиты детей
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Стойленский ГОК организовал праздник в День защиты детей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В День защиты детей Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал познавательно-развлекательные мероприятия для ребят, чьи родители трудятся на комбинате.
1 июня на площади у Дворца культуры «Комсомолец» прошел праздник «Пусть всегда будет солнце». Дети стойленцев поучаствовали в творческих и спортивных состязаниях, а также танцевальном флешмобе. Здесь же подвели итоги конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей», организованного профсоюзным комитетом предприятия. Всем конкурсантам вручили шоколад, краски, альбомы, грамоты, а победителям — дипломы и сертификаты магазина канцтоваров.
В этот же день в старооскольском зоопарке для ребят организовали спортивно-интеллектуальный квест. 45 участников, объединившись в команды, боролись за звание «Самого первого». Им необходимо было отгадать ребусы и загадки, в которых зашифрованы названия животных, а затем найти месторасположение зверей на территории зоопарка и сделать селфи у табличек. Участники квеста получили сладкие подарки, а команды-победители — дипломы и наборы фломастеров. Фото с мероприятий можно посмотреть здесь.
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