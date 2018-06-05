Стойленский ГОК организовал праздник в День защиты детей

В День защиты детей Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) организовал познавательно-развлекательные мероприятия для ребят, чьи родители трудятся на комбинате.

1 июня на площади у Дворца культуры «Комсомолец» прошел праздник «Пусть всегда будет солнце». Дети стойленцев поучаствовали в творческих и спортивных состязаниях, а также танцевальном флешмобе. Здесь же подвели итоги конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей», организованного профсоюзным комитетом предприятия. Всем конкурсантам вручили шоколад, краски, альбомы, грамоты, а победителям — дипломы и сертификаты магазина канцтоваров.

В этот же день в старооскольском зоопарке для ребят организовали спортивно-интеллектуальный квест. 45 участников, объединившись в команды, боролись за звание «Самого первого». Им необходимо было отгадать ребусы и загадки, в которых зашифрованы названия животных, а затем найти месторасположение зверей на территории зоопарка и сделать селфи у табличек. Участники квеста получили сладкие подарки, а команды-победители — дипломы и наборы фломастеров. Фото с мероприятий можно посмотреть здесь.