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В Турции заявили о напряженности в отношениях с США из-за вопроса по F-35
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В Турции заявили о напряженности в отношениях с США из-за вопроса по F-35 

РИА Новости 56 минут назад
АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Обсуждение в Вашингтоне вопроса о блокировании поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в качестве ответный меры на закупку Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 вызывает напряженность в турецко-американских отношениях, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в преддверии намеченной на понедельник встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.
"Между Анкарой и Вашингтоном действительно имеет место напряженность по контракту на поставки истребителей пятого поколения. Однако не стоит забывать, что Турция еще до контракта с Россией обсуждала тему закупок систем ПВО со своим союзником — США. Вашингтон отказался нам их продать. Тогда нам пришлось начать переговоры с Россией. Если США сегодня готовы продать Турции подобные системы, то мы готовы их приобрести", — сказал Чавушоглу на встрече, организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC). Его цитирует агентство Anadolu.
Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что С-400 необходимы Турции для решения краткосрочных задачах в сфере ПВО, по средне— и долгосрочным задачам Анкара продолжает переговоры с США по покупке ЗРК Patriot.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.
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