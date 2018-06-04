В Турции заявили о напряженности в отношениях с США из-за вопроса по F-35

"Между Анкарой и Вашингтоном действительно имеет место напряженность по контракту на поставки истребителей пятого поколения. Однако не стоит забывать, что Турция еще до контракта с Россией обсуждала тему закупок систем ПВО со своим союзником — США. Вашингтон отказался нам их продать. Тогда нам пришлось начать переговоры с Россией. Если США сегодня готовы продать Турции подобные системы, то мы готовы их приобрести", — сказал Чавушоглу на встрече, организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом (TASC). Его цитирует агентство Anadolu.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что С-400 необходимы Турции для решения краткосрочных задачах в сфере ПВО, по средне— и долгосрочным задачам Анкара продолжает переговоры с США по покупке ЗРК Patriot.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.