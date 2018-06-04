ПВО России оставила не у дел штурмовики США

Прозвище «Бородавочник» двухмоторный одноместный штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II получил за характерную форму передней части, напоминающую африканское парнокопытное. Принятый на вооружение в 1975 году самолет является идеальной мишенью для современных систем ПВО: два огромных двигателя в задней части фюзеляжа, два киля, толстые крылья с многочисленными пилонами для подвески вооружения — все это хозяйство сияет на экранах радаров, как новогодняя елка.

Американский эксперт рассматривает идеальный вариант, когда на пути «Бородавочников» к цели не будет авиации противника или районов, прикрытых более мощными системами ПВО типа С-300/400. Но даже такой, чрезвычайно удачный расклад не поможет штурмовой авиации США : «Буки» и «Торы», предназначенные для поражения целей в радиусе 70-80 километров, посбивают «Бородавочников» на дальних подступах. Более того — не факт, что А-10 вообще смогут подняться в воздух.

— Поскольку у России есть дальние высокоточные ракеты типа морских «Калибров» и авиационных Х-101, обычные военные аэродромы НАТО использовать в случае конфликта будет невозможно, — продолжил Маджумдар.

Узкая специализация «Бородавочника» и его специфический внешний вид с самого начала поставили самолет в ВВС США в положение «гадкого утенка». Пилоты не хотели летать на штурмовиках, а командование мечтало от них избавиться. Однако лоббисты в Конгрессе не позволяли списать А-10. Кстати, компании Fairchild Aircraft это не помогло — штурмовик А-10 был последним ее крупным заказом, в 1996 фирму купила немецкая Dornier.

В наше время у американских летчиков вновь появились планы избавиться от устаревших штурмовиков, но Конгресс опять воспротивился. Вместо списания предложено модернизировать 112 из 280 имеющихся на вооружении А-10: самолеты получат «тонкое крыло» — по мнению законодателей, оно способно снизить радиолокационную заметность старого самолета. Но это долгая песня: пару лет понадобится на выбор подрядчика, еще пять — на производство необходимых комплектующих. Согласно планам американских властей, модернизированный «Бородавочник» сможет летать до середины века.

— Даже модернизированный А-10 сможет выжить лишь при низком и среднем уровне угрозы. Он ценен при проведении локальных кампаний против партизан и повстанцев. Такие операции будут длиться еще много лет и там «Бородавочнику» найдется применение, — считает Мадужмдар. — А в конфликтах с серьезным противником, ВВС США понадобится совершенно иной самолет. Им может стать F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, способный действовать в отсутствие аэродромов и преодолевать зоны действия вражеской ПВО.