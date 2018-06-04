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В Саратовской области С-400 поразили воздушные цели
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В Саратовской области С-400 поразили воздушные цели 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
В Саратовской области расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» поразили цели электронными пусками ракет.
Как сообщили в пресс-центре Центрального военного округа, расчеты зенитно-ракетного соединения ПВО приняли участие в тактических учениях. Воздушные цели условного противника были поражены электронными пусками ракет.
На учениях подразделения противовоздушной обороны совершили многокилометровый марш, отрабатывая действия по преодолению зараженных участков местности и отражая нападения диверсионно-разведывательных групп противника.
Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные суда условного противника. Всего было поражено более 20 целей.
Между тем, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области прошла торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня — 2018».
Соревнования начались с военного парада команд от Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного Флота, Михайловской артиллерийской академии и 631 Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
После этого расчеты 120-мм минометных комплексов «Сани» продемонстрировали порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых рубежах.
На соревнованиях артиллеристам предстоит показать свое мастерство в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также выполнить нормативы по специальной и технической подготовке. Участники конкурса должны поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров днем и ночью.
В военных состязаниях участвует 160 артиллеристов. В ходе соревнований, которые продляться в течение недели, будут определены лучшие минометные расчеты, которые представят Россию в августе на международном этапе Армейских игр в Казахстане.
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