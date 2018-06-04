В Саратовской области С-400 поразили воздушные цели

Саратовской области расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» поразили цели электронными пусками ракет.

Как сообщили в пресс-центре Центрального военного округа, расчеты зенитно-ракетного соединения ПВО приняли участие в тактических учениях. Воздушные цели условного противника были поражены электронными пусками ракет.

На учениях подразделения противовоздушной обороны совершили многокилометровый марш, отрабатывая действия по преодолению зараженных участков местности и отражая нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

Расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные суда условного противника. Всего было поражено более 20 целей.

Между тем, как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области прошла торжественная церемония открытия Всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня — 2018».

Соревнования начались с военного парада команд от Западного, Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного Флота, Михайловской артиллерийской академии и 631 Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.

После этого расчеты 120-мм минометных комплексов «Сани» продемонстрировали порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых рубежах.

На соревнованиях артиллеристам предстоит показать свое мастерство в стрельбе из 120-мм минометов «Сани», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74, а также выполнить нормативы по специальной и технической подготовке. Участники конкурса должны поразить цели на расстояниях до 1,5 тысячи метров днем и ночью.