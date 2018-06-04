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В Саратовской области прошли учения расчетов ЗРС С-400 «Триумф»
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В Саратовской области прошли учения расчетов ЗРС С-400 «Триумф» 

РИА Новости 28 минут назад
САМАРА, 4 июн — РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетного соединения ЗРС С-400 «Триумф» провели учения с выполнением электронных пусков ракет в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"В Саратовской области прошло тактическое учение с расчетами зенитно-ракетного соединения ПВО Центрального военного округа по поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе учений личный состав совершил многокилометровый марш, отработав практические действия по преодолению зараженных участков местности и отражению нападения диверсионно-разведывательных групп. Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные судна условного противника, поразив более 20 целей.
Осторожно «Триумф»Осторожно, «Триумф»!https://ria.ru/caricature/20171011/1506642880.html?inj=1
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