В Саратовской области прошли учения расчетов ЗРС С-400 «Триумф»

"В Саратовской области прошло тактическое учение с расчетами зенитно-ракетного соединения ПВО Центрального военного округа по поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учений личный состав совершил многокилометровый марш, отработав практические действия по преодолению зараженных участков местности и отражению нападения диверсионно-разведывательных групп. Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» отработали задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию. На заключительном этапе военнослужащие выполнили электронные пуски ракет, уничтожив воздушные судна условного противника, поразив более 20 целей.

Осторожно «Триумф»Осторожно, «Триумф»!https://ria.ru/caricature/20171011/1506642880.html?inj=1