Корпорация Space X запустила Falcone 9 в 11-й раз

В 11‐й раз корпорация Space X осуществила успешный запуск ракеты Falcone 9, которая выведет на орбиту европейский спутник связи. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщила «Газета.ru».

Использованная при старте первая ступень ракеты относится к устаревшему типу ступеней Block 4. С ее помощью в сентябре 2017 года запустили секретный мини-шаттл X-37B. В планах Space X переход на ракеты Block 5.

Уточняется, что спутник SES-12 обеспечит интернетом и связью ближневосточные страны и азиатско-тихоокеанский регион.

В конце мая американские психологи из Космического центра имени Линдона Джонсона провели исследование, в ходе которого выяснили, какие качества необходимы желающим побывать на Марсе. Командный дух марсианской экспедиции предполагает умеренную открытость с высокой степенью уступчивости, а также хорошее чувство юмора и эмоциональную стабильность.