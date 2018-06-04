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SpaceX вывела в космос европейский спутник связи
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Сахалинцы захотели "крымского счастья"

SpaceX вывела в космос европейский спутник связи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
С космодрома на мысе канаверал стартовала ракета Falcone 9 американской компании SpaceX, котора должна вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник. Это 11-й по счету успешный старт ракеты в текущем году. При старте использовалась ранее возвращенная первая ступень ракеты, при помощи которой в сентябре прошлого года запускался в космос американский секретный мини-шаттл X-37B.
Теперь эта ступень возвращаться не будет, так как принадлежит к старому типу ступеней Block 4, предназначенных лишь для одного повторного пуска. Запуск спутника SES-12 массой 5,4 тонны позволит обеспечить широкополосным интернетом и другими средстами связи азиатско-тихоокеанский регион планеты и страны Ближнего Востока.
В скором будущем компания намерена полностью перейти на ракеты типа Block 5, предназаначенные для 50 запусков. Первый старт такой ракеты состоялся в мае этого года.
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