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Поисковому отряду Liza Alert выделили постоянный штаб
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Поисковому отряду Liza Alert выделили постоянный штаб 

Kostroma.Today 7 июня 2018
Фото: Kostroma.Today
Костромские поисковики, наконец, обрели свой штаб, узнал KOSTROMA.TODAY. Там они будут хранить оборудование и устраивать сборы.
Помещение волонтерам выделили в здании центра гражданской защиты на улице Ленина, 88 в безвозмездную аренду. Сейчас туда завозят необходимое оборудование и переносят снаряжение.
Волонтеры перевозят в новый штаб оборудование и снаряжение.
«До этого мы хранили снаряжение дома у волонтеров. Это было не очень удобно. Потом одна из организаций выделила нам помещение, выставленное на продажу. Мы были им очень благодарны, но постоянно находились в напряженном состоянии из-за того, что помещения могли лишиться в любой день. К тому же находилось оно в жилом доме, и мы переживали, что наши ночные сборы могут потревожить жильцов», — рассказала корреспонденту КТ пресс-секретарь костромского отряда Liza Alert Юлия ШИЛЬДЯЕВА.
В новом помещении участники отряда будут распечатывать карты местности и ориентировки, а также устраивать сборы и обучение новых волонтеров.
Огромный плюс в том, что попасть в него можно будет в любое время дня и ночи, никому не мешая.
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