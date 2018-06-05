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Костромская военная академия стала очень популярна у девушек
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Костромская военная академия стала очень популярна у девушек 

Kostroma.Today 5 июня 2018
Фото: Kostroma.Today
Все больше девушек хотят попасть в костромскую академию радиационной, химической и биологической защиты, узнал KOSTROMA.TODAY. В этом году заявления на обучение подали уже 150 представительниц прекрасного пола.
Цифра по сравнению с прошлым годом выросла в 1,5 раза.
«Отличительной особенностью этого года будет набор в академию девушек по специальности «Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике» с присвоением квалификации «инженер-технолог», — сообщает телеканал «Звезда».
Впервые офицеров-женщин академия выпустила в 2013 году. Девушкам учеба в Костроме очень нравится. Они быстро вливаются в процесс и показывают высокие результаты, не отставая от мужчин.
Остается у них время и на любовь.
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