Костромская военная академия стала очень популярна у девушек

Все больше девушек хотят попасть в костромскую академию радиационной, химической и биологической защиты, узнал KOSTROMA.TODAY. В этом году заявления на обучение подали уже 150 представительниц прекрасного пола.

Цифра по сравнению с прошлым годом выросла в 1,5 раза.

«Отличительной особенностью этого года будет набор в академию девушек по специальности «Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике» с присвоением квалификации «инженер-технолог», — сообщает телеканал «Звезда»

Впервые офицеров-женщин академия выпустила в 2013 году. Девушкам учеба в Костроме очень нравится. Они быстро вливаются в процесс и показывают высокие результаты, не отставая от мужчин.

Остается у них время и на любовь.