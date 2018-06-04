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Воздушная дуэль: в небе над Хабаровским краем Су-35С и Су-30СМ поднялись для перехвата «противника»
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Сахалинцы захотели "крымского счастья"

Воздушная дуэль: в небе над Хабаровским краем Су-35С и Су-30СМ поднялись для перехвата «противника» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В роли оппонентов выступают истребители тех же авиачастей.
Воздушная дуэль разразилась в небе над Хабаровским краем. Пилоты истребителей Су-35С и Су-30СМ подняты по тревоге для перехвата условного нарушителя границы.
Радары обнаружили «противника» сразу на пяти участках. Задачи пилотов — определить тип «вражеских» самолетов и заставить их приземлиться на охраняемый аэродром. Если «противник» отказывается, задача летчиков его уничтожить.
Для того, чтобы усложнить учения, в роли оппонентов выступают истребители тех же авиачастей.
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