Воздушная дуэль: в небе над Хабаровским краем Су-35С и Су-30СМ поднялись для перехвата «противника»

В роли оппонентов выступают истребители тех же авиачастей.

Воздушная дуэль разразилась в небе над Хабаровским краем . Пилоты истребителей Су-35С и Су-30СМ подняты по тревоге для перехвата условного нарушителя границы.

Радары обнаружили «противника» сразу на пяти участках. Задачи пилотов — определить тип «вражеских» самолетов и заставить их приземлиться на охраняемый аэродром. Если «противник» отказывается, задача летчиков его уничтожить.

Для того, чтобы усложнить учения, в роли оппонентов выступают истребители тех же авиачастей.