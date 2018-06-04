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Общевойсковой армии ВВО в Республике Бурятия вручили Боевое знамя нового образца
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Общевойсковой армии ВВО в Республике Бурятия вручили Боевое знамя нового образца 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выступивший на митинге командующий объединением генерал-майор Михаил Носулев заверил, что все мероприятия боевой подготовки текущего года будут организованы и проведены на высочайшем уровне.
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко вручил генерал-майору Михаилу Носулеву, командующему общевойсковым объединением, дислоцированным в Республике Бурятия, Боевое знамя нового образца.
Александр Чайко подчеркнул, что главной задачей для личного состава армии является подготовка к участию в крупномасштабных маневрах «Восток-2018» и совместном российско-монгольском учении «Селенга».
Кроме того, в столице Республики Бурятия на главной площади города состоялся митинг, посвященный 50-летию со дня образования общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в регионе.
Выступивший на митинге командующий объединением генерал-майор Михаил Носулев заверил, что все мероприятия боевой подготовки текущего года будут организованы и проведены на высочайшем уровне.
В завершение мероприятия военнослужащие Улан-Удэнского гарнизона представили гостям и жителям республиканской столицы стоящие на вооружении общевойскового объединения округа современные образцы вооружения и военной техники, а повара приготовили для них армейскую кашу.
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