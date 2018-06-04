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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 5 км к юго-западу от Волкейно, Гавайские острова — Геологическая служба США
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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 5 км к юго-западу от Волкейно, Гавайские острова — Геологическая служба США 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в  5 км к юго-западу от Волкейно /Гавайские острова/ в понедельник в  01:50:48 по Гринвичу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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