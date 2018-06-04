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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 5 км к юго-западу от Волкейно, Гавайские острова — Геологическая служба США
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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 5 км к юго-западу от Волкейно, Гавайские острова — Геологическая служба США
ИА Синьхуа
1 час назад
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Пекин, 4 июня /
Синьхуа
/ — Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 5 км к юго-западу от Волкейно /Гавайские острова/ в понедельник в 01:50:48 по
Гринвичу
. Об этом сообщила Геологическая служба США.
—0—
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