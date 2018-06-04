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Республика Корея и КНДР договорились о проведении военных переговоров 14 июня

Президент Казахстана Н. Назарбаев о потенциале ШОС, отношениях между Китаем и Казахстаном и перспективах развития отношений между странами Центральной Азии /полный текст интервью/ / 1/