Российские авиаконструкторы разработают на базе Ан-124 новый самолет

О возможности появления новой версии тяжелого транспортного самолета рассказал Юрий Сытник — член комиссии по вопросам развития авиации.

Советский тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» может стать основой для разработки новой модели российского самолета под новым брендом.

По словам члена комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрия Сытника, в новом самолете на базе Ан-124 будут другие двигатели, конструкция шасси, электронные системы управления воздушным судном.

— По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ , ещё какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолет. И наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские, — рассказал Сытник радиостанции «Говорит Москва»

Концерн «Антонов» был выведен из состава российско-украинского «ОАК— Антонов» после прекращения Украиной военно-технического сотрудничества с Россией в 2015 году. Проекты по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, самолетов Ан-124 и Ан-140 были заморожены.

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