Ещё
Российские авиаконструкторы разработают на базе Ан-124 новый самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские авиаконструкторы разработают на базе Ан-124 новый самолет 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
О возможности появления новой версии тяжелого транспортного самолета рассказал Юрий Сытник — член комиссии по вопросам развития авиации.
Советский тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» может стать основой для разработки новой модели российского самолета под новым брендом.
По словам члена комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрия Сытника, в новом самолете на базе Ан-124 будут другие двигатели, конструкция шасси, электронные системы управления воздушным судном.
— По всем международным правилам мы должны нести эту марку — Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этом самолете. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели. И он уже может пойти как Ан-124 РФ, ещё какие-то цифры придумают. База Ан-124, но практически это будет другой самолет. И наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские, — рассказал Сытник радиостанции «Говорит Москва».
Концерн «Антонов» был выведен из состава российско-украинского «ОАК— Антонов» после прекращения Украиной военно-технического сотрудничества с Россией в 2015 году. Проекты по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, самолетов Ан-124 и Ан-140 были заморожены.
ПО ТЕМЕ
В России готовы создать условия для работы украинских авиаконструкторов
СМИ: Российская авиакомпания не будет предоставлять НАТО самолеты АН-124 для перевозки грузов
Вечерняя Москва: последние новости
Центральные аппараты МВД и СК России взяли на контроль расследование дела о жестоком убийстве многодетной матери Трагедия в Ле Бурже. 45 лет спустя «Игры престолов» захватили РЕН ТВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии придумали новый способ насолить России73
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25202
«Говноактриса я и без инстаграма»15
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин14
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»85
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение