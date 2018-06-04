В России испытают многоразовую возвращаемую ракету 

Фонд перспективных исследований, «Роскосмос» и Объединенная авиастроительная корпорация объявили о совместной разработке первой в России многоразовой космической ракеты, испытания которой могут пройти уже в 2022 году.
«В рамках совместного проекта завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — цитирует газета «Известия» заявление руководителя проектной группы Фонда Бориса Сатовского.
Согласно схеме работы новинки, первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим для воздушных судов хвостовым оперением.
«При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», — рассказал журналистам ученый.
Полезная нагрузка новой ракеты составит до 600 килограммов, а стоимость вывода в космос будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса.
Напомним, в США действующую ракету Falcon Heavy с возвращаемыми на Землю в целости и сохранности ступенями успешно разработала и испытала компания SpaceX. Ее владелец Илон Маск объявил, что намерен добиться того, чтобы многоразовыми стали не отдельные части ракеты, а вся ракета целиком. Для этого разработчики придумали необычную технологию: замедлять верхние ступени ракет с помощью гигантских воздушных шаров.