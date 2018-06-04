В России испытают многоразовую возвращаемую ракету

«В рамках совместного проекта завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — цитирует газета «Известия» заявление руководителя проектной группы Фонда Бориса Сатовского.

Согласно схеме работы новинки, первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим для воздушных судов хвостовым оперением.

«При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», — рассказал журналистам ученый.

Полезная нагрузка новой ракеты составит до 600 килограммов, а стоимость вывода в космос будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса.