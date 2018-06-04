Ещё
В России испытают многоразовую возвращаемую ракету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России испытают многоразовую возвращаемую ракету 

Ридус 1 час назад
Фонд перспективных исследований, «Роскосмос» и Объединенная авиастроительная корпорация объявили о совместной разработке первой в России многоразовой космической ракеты, испытания которой могут пройти уже в 2022 году.
«В рамках совместного проекта завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», — цитирует газета «Известия» заявление руководителя проектной группы Фонда Бориса Сатовского.
Согласно схеме работы новинки, первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим для воздушных судов хвостовым оперением.
«При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», — рассказал журналистам ученый.
Полезная нагрузка новой ракеты составит до 600 килограммов, а стоимость вывода в космос будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса.
Напомним, в США действующую ракету Falcon Heavy с возвращаемыми на Землю в целости и сохранности ступенями успешно разработала и испытала компания SpaceX. Ее владелец Илон Маск объявил, что намерен добиться того, чтобы многоразовыми стали не отдельные части ракеты, а вся ракета целиком. Для этого разработчики придумали необычную технологию: замедлять верхние ступени ракет с помощью гигантских воздушных шаров.
Ридус: последние новости
История с групповым изнасилование девушки-аутистки получила новый оборот Немцы позвали Россию обратно в «Большую восьмерку» Как выжить на войне мирному жителю: инструкция
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин378
В России разработали многоразовую ракету212
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки31
В Британии придумали новый способ насолить России108
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку123
Видео
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение