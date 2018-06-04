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Российско-сербские военные учения пройдут в августе
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Российско-сербские военные учения пройдут в августе 

BFM.RU 34 минуты назад
Совместные учения военных РФ и Сербии состоятся в августе. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов в интервью «Красной звезде», опубликованном в понедельник.
«Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооруженных сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации», — сказал генерал-полковник.
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