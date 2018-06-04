Совместные российско-сербские военные учения пройдут в августе 

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Совместные учения военных РФ и Сербии состоятся в августе. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в понедельник.
"Одним из важных мероприятий международного военного сотрудничества станет планируемое на вторую декаду августа учение с подразделением вооруженных сил Сербии, в котором примут участие мотострелковое соединение, дислоцированное в Ленинградской области, и подразделения армейской авиации", — сказал генерал-полковник.