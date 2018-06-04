В ВКС запланировали на лето более 200 учений различного уровня

"Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе маневров «Восток-2018», — сказал он.

Также идет подготовка экипажей в составе пары, звена и эскадрильи в каждой авиационной части России, «увязанная с обеспечением слаживания общевойсковых подразделений, частей и соединений».

Военным летчикам предстоят и другие учения, помимо «Востока»: запланирована подготовка и проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

"Для выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих", — отметил Суровикин.

Кроме того, этим летом пройдет международный этап конкурса «Авиадартс-2018» и всеармейский этап конкурса радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2018».