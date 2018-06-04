ВКС начали получать новейшие тренажеры для освоения ЗРС С-400

"В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь-С», — перечислил главком.

Суровикин отметил, что для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения, тактических учений с боевой стрельбой «оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения».

"Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения", — добавил он.

Осторожно «Триумф»