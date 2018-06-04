Ещё
ВКС начали получать новейшие тренажеры для освоения ЗРС С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС начали получать новейшие тренажеры для освоения ЗРС С-400 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали получать новейшие учебные тренажеры для освоения зенитных ракетных систем С-400, боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также многофункциональных авиакомплексов Су-34, рассказал в понедельник журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь-С», — перечислил главком.
Суровикин отметил, что для проведения летно-тактических учений с боевым применением авиационных средств поражения, тактических учений с боевой стрельбой «оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения».
"Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения", — добавил он.
Осторожно «Триумф»
РИА Новости: последние новости
Помпео и эмиссар КНДР проведут рабочий ужин в среду вечером в Нью-Йорке Белый дом заявил, что США не вмешиваются в политический кризис в Италии В ВКС запланировали на лето более 200 учений различного уровня
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Говноактриса я и без инстаграма»7
В Британии придумали новый способ насолить России45
В ВСУ объяснили экстремальное барражирование Су-25166
США предсказали «новое 11 сентября»15
В Сирии началась вторая фаза «Облавы»84
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение