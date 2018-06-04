СМИ: США снова потребуют приостановить членство Венесуэлы в ОАГ

Ссылаясь на свои источники в Белом доме, McClatchy подчеркивает, что центральной темой обсуждений на двухдневном форуме будет ситуация в Венесуэле. «Диктаторские режимы процветают тогда, когда им потакают другие страны в регионе, — приводит информационная служба слова представителя администрации США. — Если члены ОАГ не найдут в себе смелости принять меры, режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и дальше будет сосредоточивать власть в своих руках, попирая демократию и свободу».

Как ожидается, продолжает McClatchy, Пенс во время выступления даст ясно понять, что США возьмут на заметку те страны, которые проголосуют против приостановки членства Венесуэлы. В ОАГ, основанную в 1948 году, входят 34 государства Западного полушария (без Кубы ).

В начале мая Пенс уже призывал ужесточить подход к Венесуэле. Тогда в своей речи в штаб-квартире ОАГ, которая находится в Вашингтоне, он обозначил три конкретных шага, которых США ожидают от стран региона: «Отсечь коррумпированных лидеров Венесуэлы от возможности отмывать средства в ваших финансовых системах; ввести визовые ограничения на въезд лидеров Венесуэлы; привлечь Мадуро к ответственности за уничтожение венесуэльской демократии».

Напряженность в отношениях Каракаса и Вашингтона возросла после того, как 20 мая Мадуро был переизбран на пост главы государства. США отказались признать результаты этих выборов. Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы. Даже после того, как 27 мая Каракас освободил из тюрьмы американского гражданина Джошуа Холта, госсекретарь Майкл Помпео заявил, что «политика США в отношении Венесуэлы остается прежней».

В 2017 году Венесуэлу на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тыс. были арестованы. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем его политических противников.