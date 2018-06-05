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Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле
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Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с главой МИД Бразилии Алоизиу Нунесом ситуацию в Венесуэле, которая продолжает деградировать, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, Помпео отметил важность крепких двусторонних отношений и выразил благодарность за «продвижение Бразилией взаимных приоритетов в регионе и по всему миру».
"В ходе встречи они обсудили вопрос о том, как лучше всего отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле", — следует из заявления Науэрт.
Ранее многие страны мира заявили о непризнании итогов выборов в Венесуэле. Это сделали государства «Группы Лимы», объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились «о снижении уровня дипотношений» с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
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