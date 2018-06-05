Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле

По словам Науэрт, Помпео отметил важность крепких двусторонних отношений и выразил благодарность за «продвижение Бразилией взаимных приоритетов в регионе и по всему миру».

"В ходе встречи они обсудили вопрос о том, как лучше всего отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле", — следует из заявления Науэрт.

Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Перу и Ранее многие страны мира заявили о непризнании итогов выборов в Венесуэле. Это сделали государства «Группы Лимы», объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины , Бразилии, Канады Мексики , Панамы, Парагвая Сент-Люсии договорились «о снижении уровня дипотношений» с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест.