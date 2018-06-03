Начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков рассказал «Красная звезде» о новых планах Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

В номере понедельника также сообщается об очередном селекторном совещании Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с руководящим составом Вооружённых Сил.
В номере понедельника начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков ответил на вопросы «Красной звезды» о планах и новых задачах этого общественного движения, численность которого приближается к отметке в четверть миллиона человек.
В газете помещен отчет об очередном селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил, которое прошло под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу. Было объявлено, что во втором полугодии планируется провести более 2500 учений, итогом которых станет «Восток-2018».
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин рассказывает в газете об итогах за зимний период обучения и задачах на новый учебный период. Отмечается, что в ВКС идет работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней и современными комплексами объективного контроля боевого применения..
«Красная звезда» информирует о том, что заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проинспектировал производство работ по возведению возле города Торопец (Тверская область) современного арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ. По оценке заместителя Министра обороны РФ, выполнение всего этого комплекса мероприятий создаст систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, отвечающую самым высоким мировым стандартам.