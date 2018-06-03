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Выяснилась причина полёта Су-25 над пляжем на максимально низкой высоте
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Выяснилась причина полёта Су-25 над пляжем на максимально низкой высоте 

News.ru 32 минуты назад
Фото: News.ru
Украинский штурмовик Сe-25 пролетел на максимально низкой высоте над пляжем, чем вызвал недоумение как у местных жителей, так и у пользователей Сети. По данным пресс-службы Воздушных сил Украины (ВСУ), это произошло в связи с проведение командно-штабных тренировок.
«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника», — заявили в ведомстве.
После в пресс-службе ВСУ пояснили, что отработка противодействия условного противника проходит на ограниченных высотах. Штурмовик не нарушил обозначенных данных.
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