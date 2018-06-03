Выяснилась причина полёта Су-25 над пляжем на максимально низкой высоте

Украинский штурмовик Сe-25 пролетел на максимально низкой высоте над пляжем, чем вызвал недоумение как у местных жителей, так и у пользователей Сети. По данным пресс-службы Воздушных сил Украины (ВСУ), это произошло в связи с проведение командно-штабных тренировок.

«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника», — заявили в ведомстве.

После в пресс-службе ВСУ пояснили, что отработка противодействия условного противника проходит на ограниченных высотах. Штурмовик не нарушил обозначенных данных.