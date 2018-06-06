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Россия и Турция обсудят взаимодействие флотов в Чёрном и Средиземном морях
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Россия и Турция обсудят взаимодействие флотов в Чёрном и Средиземном морях 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв и командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал обсудят развитие сотрудничества флотов двух государств в акватории Чёрного и Средиземного морей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Озбал и члены турецкой делегации также посетят один из боевых кораблей ВМФ России, учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» и крейсер «Аврора».
Ранее Россия запустила для Турции производство зенитно-ракетных систем С-400. Помощник Президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что Москва поставит Анкаре С-400 к концу 2019 года. Советник Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Анкара закупит у Москвы С-400, несмотря на возможные санкции США.
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