Россия и Турция обсудят взаимодействие флотов в Чёрном и Средиземном морях 

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв и командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал обсудят развитие сотрудничества флотов двух государств в акватории Чёрного и Средиземного морей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Озбал и члены турецкой делегации также посетят один из боевых кораблей ВМФ России, учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» и крейсер «Аврора».
Ранее Россия запустила для Турции производство зенитно-ракетных систем С-400. Помощник Президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что Москва поставит Анкаре С-400 к концу 2019 года. Советник Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир заявил, что Анкара закупит у Москвы С-400, несмотря на возможные санкции США.