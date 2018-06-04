Ракету «Союз» с символами ЧМ-2018 установили на стартовую площадку 

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 4 июн — РИА Новости. Ракету «Союз-ФГ», которой предстоит в среду вывести на траекторию полета к Международной космической станции корабль «Союз МС-09» с экипажем из трех человек, установили на стартовой площадке, передает корреспондент РИА Новости.
В честь приближающегося чемпионата мира по футболу третью ступень ракеты украсили символами турнира — надписью на синем фоне с узорами и эмблемой, символизирующей русскую иконопись, освоение космического пространства и любовь к футболу.
На «Союзе МС-09» к МКС отправятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. На станции прибытия нового экипажа ожидают космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Старт ракеты намечен на 14.13 мск среды. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня в 16.07 мск.
Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед крупными событиями. Так, головной обтекатель ракеты «Союз-ФГ», под которым располагался корабль «Союз ТМА-11М», запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи. Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева и надписью о его 110-летнем юбилее.
В честь 55-летия первого полета человека в космос на обтекатель ракеты «Союз-ФГ» был нанесен портрет Юрия Гагарина в синем и белом цветах. Тогда, в 2016 году, к МКС запускали корабль «Союз ТМА-20М».