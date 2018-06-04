Ракету «Союз» с символами ЧМ-2018 установили на стартовую площадку

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР Казахстан ), 4 июн — РИА Новости . Ракету «Союз-ФГ», которой предстоит в среду вывести на траекторию полета к Международной космической станции корабль «Союз МС-09» с экипажем из трех человек, установили на стартовой площадке, передает корреспондент РИА Новости.

В честь приближающегося чемпионата мира по футболу третью ступень ракеты украсили символами турнира — надписью на синем фоне с узорами и эмблемой, символизирующей русскую иконопись, освоение космического пространства и любовь к футболу.

Старт ракеты намечен на 14.13 мск среды. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня в 16.07 мск.

Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед крупными событиями. Так, головной обтекатель ракеты «Союз-ФГ», под которым располагался корабль «Союз ТМА-11М», запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи . Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева и надписью о его 110-летнем юбилее.