Ещё
Ракету «Союз» с символами ЧМ-2018 установили на стартовую площадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракету «Союз» с символами ЧМ-2018 установили на стартовую площадку 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 4 июн — РИА Новости. Ракету «Союз-ФГ», которой предстоит в среду вывести на траекторию полета к Международной космической станции корабль «Союз МС-09» с экипажем из трех человек, установили на стартовой площадке, передает корреспондент РИА Новости.
В честь приближающегося чемпионата мира по футболу третью ступень ракеты украсили символами турнира — надписью на синем фоне с узорами и эмблемой, символизирующей русскую иконопись, освоение космического пространства и любовь к футболу.
На «Союзе МС-09» к МКС отправятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александер Герст и американка Серина Ауньон. На станции прибытия нового экипажа ожидают космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Старт ракеты намечен на 14.13 мск среды. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня в 16.07 мск.
Ранее российские ракеты уже окрашивали особенным образом перед крупными событиями. Так, головной обтекатель ракеты «Союз-ФГ», под которым располагался корабль «Союз ТМА-11М», запущенный 7 ноября 2013 года, был украшен символами зимней Олимпиады в Сочи. Последняя запущенная к МКС в 2017 году ракета была украшена портретом прославленного советского конструктора Сергея Королева и надписью о его 110-летнем юбилее.
В честь 55-летия первого полета человека в космос на обтекатель ракеты «Союз-ФГ» был нанесен портрет Юрия Гагарина в синем и белом цветах. Тогда, в 2016 году, к МКС запускали корабль «Союз ТМА-20М».
РИА Новости: последние новости
Пять килограммов санкций. Что можно привезти из отпуска и не нарушить закон На фестивале в Гродно представили национальные подворья Финансовый маркетплейс упростит продажу полисов ОСАГО, считают в ЦБ
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым2
Пока вы спали: Фанаты «растянут» Москву80
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»44
Сахалинцы захотели «крымского счастья»422
Место, где остановилось время: трагедия «Арзамас-1»4
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
04:35
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
Шоу-бизнес
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
04:34
Сахалинцы захотели «крымского счастья»
Политика Другое
04:02
«Мы попадаем под удар первыми»
Экономика Статьи
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
00:39
Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение