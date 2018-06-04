Всеармейский конкурс «Военное ралли» впервые стартовал в Туве

Экипажи современных машин будут состязаться в скоростном прохождении пути по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.

Всеармейский конкурс «Военное ралли-2018» впервые стартовал в воскресенье в Кызыле Республике Тыва . Во время торжественной церемонии открытия конкурса на площади Арата был дан старт участникам конкурса по маршруту показного спецучастка. Для гостей соревнований военнослужащие организовали в Кызыле выставку современной техники, стрелкового оружия, беспилотных летательных аппаратов.

«На конкурс «Военное ралли» отобраны лучшие экипажи. На бескрайних просторах Республики Тывы им предстоит показать все свое мастерство, показать всем, что они являются лучшими в своем деле. На горном полигоне «Кара-Хаак» специально построена трасса общей протяженностью 142 километра, которая максимально позволит продемонстрировать способности нашей автомобильной технике», — сказал во время церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин

За право представить Россию на Международных армейских играх 2018 будут бороться военные водители всех округов и флотов. В конкурсе участвует только серийно выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это грузовые автомобили «Камаз» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также впервые в этом году задействованы бронеавтомобили «Тигр-М», которые поступили по гособоронзаказу в войска Центрального военного округа в начале текущего года.

Соревнования конкурса «Военное ралли» будут проходить до 9 июня на горном полигоне «Кара-Хаак». Экипажи современных машин будут состязаться в скоростном прохождении пути по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.