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Израильская артиллерия обстреляла военный объект на юге Газы
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Израильская артиллерия обстреляла военный объект на юге Газы 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла военный объект в районе эз-Зейтун на юге города Газа, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на собственного корреспондента.
По данным агентства, артиллерия Израиля, расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, еще одна ракета разорвалась на территории анклава.
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