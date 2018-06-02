Израильская артиллерия обстреляла военный объект на юге Газы

МОСКВА , 2 июн — РИА Новости . Израильская артиллерия обстреляла военный объект в районе эз-Зейтун на юге города Газа, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, артиллерия Израиля , расположенная неподалеку от пограничной полосы к востоку от города Газа запустила по меньшей мере два артиллерийских снаряда в сторону военного объекта в районе эз-Зейтун на юге города. Объект, по которому ударила израильская армия, был разрушен, пострадавших нет.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильская ПВО перехватила ракету, запущенную из палестинского сектора Газа по Израилю, еще одна ракета разорвалась на территории анклава.