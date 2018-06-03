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В США разбился легкомоторный самолет
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В США разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru 24 минуты назад
В результате крушения легкомоторного самолета у побережья Лонг-Айленда, погиб один человек. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, после аварии трое человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, легкомоторный самолет Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после взлета с аэродрома.
Ранее сообщалось, что на юге штата Нью-Йорк в результате крушения легкомоторного самолета погиб человек.
Как отмечалось, разбившийся учебный самолет T-6 Texan должен был принять участие в авиашоу. При аварии погиб пилот легкомоторного самолета.
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