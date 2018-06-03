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Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»
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Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый», — сказал генерал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Бенедиктов отметил, что окончательное решение пока не принято.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия и Украина провели закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 («Руслан»).
В сентябре 2016 года украинский госконцерн «Антонов» заявил, что намерен добиваться запрета полетов за пределами России самолетов Ан-124-100 «Руслан». Газета ВЗГЛЯД писала, что шантаж по поводу Ан-124 способен ударить по самой Украине.
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