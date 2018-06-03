Россия задумалась о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов рассказал, что в России рассматривают вопрос производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Бенедиктов отметил, что окончательное решение пока не принято.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Россия и Украина провели закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 («Руслан»).