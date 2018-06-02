Ещё
Воздушная тревога: из Газы по Израилю выпустили ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воздушная тревога: из Газы по Израилю выпустили ракеты 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Из сектора Газа вечером в субботу, 2 июня, были выпущены две ракеты по Израилю. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО «Железный купол», вторая упала внутри территории сектора Газа. В связи с запуском ракет в расположенном близ сектора Газа региональном совете Эшколь были включены сирены воздушной тревоги.
Ранее на этой неделе, 29 мая из сектора Газа по Израилю палестинские радикалы выпустили более сотни ракет и снарядов. Тогда ранения получили трое израильских солдат. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки целей на территории сектора Газа, в том числе объекты ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещена в РФ). Обмены ударами прекратились рано утром 30 мая. Договоренность о прекращении обстрелов была достигнута при посредничестве Египта.
Вести.Ru: последние новости
Чудовища из Псебая: посмотреть бы в глаза родителям изувечивших многодетную мать Директор симферопольских зоопарков дубиной разорвал садовнику селезенку ВВП может вырасти на 3% уже в 2018 году
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик161
НАТО отрекся от Израиля375
Миру грозит новая военная операция478
Травля из-за разрыва15
Проглотивших гидрогелевые шарики детей увезли на скорой19
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение