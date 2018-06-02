Противолодочные корабли ЧФ отразили налёт авиации в ходе учения

После классификации целей и их выхода на дистанцию поражения расчёты ПВО уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей путем электронных пусков.

В ходе планового учения противолодочных сил из состава соединения кораблей охраны водного района Черноморского флота экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец», «Муромец» и «Ейск» провели учение по противовоздушной обороне кораблей на переходе морем.

По замыслу учения корабельная противолодочная ударная группа (КПУГ) после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взяла курс на возвращение в пункт базирования.

На переходе морем расчётами корабельных боевых постов противовоздушной обороны была обнаружена авиация условного противника, роль которой выполняли самолёты СУ-30СМ из состава морской авиации Черноморского флота.

Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки.

После классификации целей и их выхода на дистанцию поражения расчёты ПВО уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей путем электронных пусков (без фактического выполнения стрельбы).

Экипажам авиации условного противника было необходимо произвести разведку, обнаружить в море отряд кораблей и отработать нанесение авиационного удара по цели с выполнением условного бомбометания.