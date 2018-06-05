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На границе с Украиной начались масштабные учения российской авиации
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На границе с Украиной начались масштабные учения российской авиации 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Около ста вертолетов и самолетов принимают участие в масштабном учении авиации Южного военного округа, стартующем во вторник, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.
Маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму.
«В ходе учения летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области и оттуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон «Арзгирский», — сообщили в военном ведомстве.
«Кроме того, подразделения охраны полигона, а также приданные силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника», — говорится в сообщении.
По данным министерства, истребители и бомбардировщики флота также выполнят стрельбы ракетами «воздух-воздух» и выполнят бомбометание на полигонах «Опук» и «Копанской», который находится в 80 километрах от российско-украинской границы. В свою очередь вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.
«Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», — добавили в Минобороны.
Накануне командование военно-морскими силами Украины объявило о закрытии до 1 сентября текущего года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя. Как сообщил начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик, это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке вооруженных сил страны, которые будут продолжаться все лето, передает ТАСС.
По его словам, в зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.
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