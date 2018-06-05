На границе с Украиной начались масштабные учения российской авиации

Около ста вертолетов и самолетов принимают участие в масштабном учении авиации Южного военного округа, стартующем во вторник, сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на Минобороны России

«В ходе учения летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области и оттуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон «Арзгирский», — сообщили в военном ведомстве.

«Кроме того, подразделения охраны полигона, а также приданные силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника», — говорится в сообщении.

По данным министерства, истребители и бомбардировщики флота также выполнят стрельбы ракетами «воздух-воздух» и выполнят бомбометание на полигонах «Опук» и «Копанской», который находится в 80 километрах от российско-украинской границы. В свою очередь вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.

«Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», — добавили в Минобороны.

Накануне командование военно-морскими силами Украины объявило о закрытии до 1 сентября текущего года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя . Как сообщил начальник пресс-центра ВМС Олег Чалик, это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке вооруженных сил страны, которые будут продолжаться все лето, передает ТАСС